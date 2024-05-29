В Ярославле украли двухлетнюю девочку с детской площадки

Двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки в Ярославле, пишет телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, ребенка увела жительница Московской области.
Возбуждено уголовное дело, девочку ищут правоохранители, волонтеры и местные жители.
Двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки в Ярославле, пишет телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, ребенка увела жительница Московской области.
Возбуждено уголовное дело, девочку ищут правоохранители, волонтеры и местные жители.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+