Среда, 29 мая, 2024

В Ярославле украли двухлетнюю девочку с детской площадки

Автор: powder

Опубликовано

Двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки в Ярославле, пишет телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, ребенка увела жительница Московской области.

«Предварительно, мать и похитительница знакомы», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело, девочку ищут правоохранители, волонтеры и местные жители.

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