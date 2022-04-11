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Понедельник, 11 апреля, 2022

В Ярославле суд ответил на требование снять баннер с буквой Z с исторического здания

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В Ярославле суд ответил на требование снять баннер с буквой Z с исторического здания

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Кировский районный суд отказался принять иск краеведа Семена Тараева с требованием снять баннер с буквой Z со здания Центра патриотического воспитания в районе Красной площади в Ярославле, пишет 76.ru.

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Подчеркивается, что горожане не имеют полномочий осуществлять охрану объектов культурного наследия и контролировать их использование.

«Такими полномочиями наделены только органы государственной власти и органы местного самоуправления», – говорится в определении.

Краевед пообещал пожать жалобу в суд вышестоящей инстанции. По его словам, такое решение вызывает недоумение.

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