В Ярославле полиция сняла с крыши недостроя 16-летнюю школьницу

Ярославские полицейские спасли от необдуманного поступка 16-летнюю девушку, которая находилась на крыше многоэтажного недостроенного здания, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

О находящемся на высоте подростке доложили местные жители. Прибывшие на место правоохранители поднялись наверх и увидели девушку в подавленном состоянии, которая плакала и стояла близко к краю крыши.

Полицейские начали с девушкой диалог, чтобы наладить контакт. Воспользовавшись моментом, один из сотрудников увел её от края. Школьницу доставили в ОМВД, куда вскоре прибыли родители.

В ходе беседы выяснилось, что подросток переживала из-за возникших проблем с успеваемостью в школе. Будучи подавленной, она не знала, как найти выход из ситуации.

Уточняется, что с родителями и девушкой проведена профилактическая беседа, принимаются меры для исключения факторов риска формирования такого поведения.