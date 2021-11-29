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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В Ярославле полиция сняла с крыши недостроя 16-летнюю школьницу

Александр Ильин

Ярославские полицейские спасли от необдуманного поступка 16-летнюю девушку, которая находилась на крыше многоэтажного недостроенного здания, сообщает пресс-служба УМВД по региону. 

О находящемся на высоте подростке доложили местные жители. Прибывшие на место правоохранители поднялись наверх и увидели девушку в подавленном состоянии, которая плакала и стояла близко к краю крыши. 

Полицейские начали с девушкой диалог, чтобы наладить контакт. Воспользовавшись моментом, один из сотрудников увел её от края. Школьницу доставили в ОМВД, куда вскоре прибыли родители. 

В ходе беседы выяснилось, что подросток переживала из-за возникших проблем с успеваемостью в школе. Будучи подавленной, она не знала, как найти выход из ситуации. 

Уточняется, что с родителями и девушкой проведена профилактическая беседа, принимаются меры для исключения факторов риска формирования такого поведения.

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