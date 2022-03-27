В Ярославле поймали мужчину, призывавшего убивать родственников военных

Правоохранительные органы задержали 28-летнего жителя Ярославля за агрессивные призывы, пишет Telegram-канал «Ярославль Главный».

- Реклама -

Выяснилось, что злоумышленник вел активную деятельность в социальных сетях. В частности, он призывал «убивать» родственников военных, которые принимают участие в военной спецоперации России на Украине.

После встречи с сотрудниками полиции он заявил, что у него внезапно произошла переоценка ценностей и теперь раскаивается в призывах к террористической деятельности.

Сообщается, что у юноши отец «украинский националист». Молодому человеку придется ответить в рамках уголовного кодекса.