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Среда, 10 мая, 2023

В Ярославле пассажиры устроили смертельную драку на остановке

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Драка на остановке на улице Жукова в Ярославле закончилась смертельным исходом, инцидент произошел накануне вечером, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, в потасовке приняли участие 15-летний подросток и 48-летний мужчина. Все началось, когда оба уже вышли из салона маршрутки № 67. Юноша несколько раз ударил оппонента, тот упал на землю и больше не встал. Подросток еще и пнул его.

«Я выходил из маршрутки в 21:28, на месте была полиция. Человек на земле был мертв, пробита голова была», — рассказал очевидец.

Следователи возбудили уголовное дело, зачинщиком конфликта мог стать взрослый. У него остались жена и маленький сын.

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