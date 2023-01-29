Воскресенье, 29 января, 2023
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В Ярославле остановилось движение поездов из-за возгорания

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Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

В Ярославской области в субботу остановилось движение поездов из-за возгорания на железной дороге, написал 76.RU.

В СЖД рассказали, что причиной стало возгорание локомотива на железнодорожных путях на станции Дунайка в Ярославле. Пожар оперативно потушили. Во время происшествия никто не пострадал.

В итоге отставание от графика некоторых поездов 28 января составляло от нескольких минут до двух часов.

Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения задержки пассажирских поездов.

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