В Ярославле остановилось движение поездов из-за возгорания

В Ярославской области в субботу остановилось движение поездов из-за возгорания на железной дороге, написал 76.RU.

В СЖД рассказали, что причиной стало возгорание локомотива на железнодорожных путях на станции Дунайка в Ярославле. Пожар оперативно потушили. Во время происшествия никто не пострадал.

В итоге отставание от графика некоторых поездов 28 января составляло от нескольких минут до двух часов.

Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения задержки пассажирских поездов.