В Ярославле назвали самые проблемные автобусные маршруты

На общегородском совещании в мэрии Ярославля назвали самые проблемные автобусные маршруты, сообщил портал 76.RU.

Больше всего жалоб от жителей города поступило на общественный транспорт, следующий под номерами 1, 4, 32, 42, 49, 62, 66 и 79. В некоторых автобусах не работают системы кондиционирования.

Также ярославцы обратили внимание на проблемы с оплатой, некорректное поведение водителей и их стиль вождения.

«Пассажиры просят обратить внимание на двойное списание денег с карт», — отметили на совещании.

Мэр пообещал проработать проблемы с департаментом транспорта Ярославской области.