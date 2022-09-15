Четверг, 15 сентября, 2022
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В Ярославле муж избил и выкинул с балкона подругу жены ради семейного благополучия

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ярославля, который напал на подругу жены, пишет Про Город.

Инцидент произошел в разгар дружеской вечеринки в одной из квартир на Ленинградском проспекте в апреле. Мужчина решил, что знакомая негативно влияет на их отношения с супругой. В итоге он не придумал ничего лучше, чем избавиться от докучливой дамы.

Злоумышленник схватил ненавистную 53-летнюю женщину, избил ее руками и ногами, после чего скинул жертву с балкона.

Потерпевшей чудом удалось остаться в живых благодаря своевременной помощи очевидцев. Мужчина не сможет наладить семейную жизнь, так как сейчас он находится под стражей.

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