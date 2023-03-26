Воскресенье, 26 марта, 2023
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В Ярославле курьер сервиса доставки еды избил мужчину в подъезде

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Курьер сервиса доставки еды избил мужчину в подъезде дома в Ярославле, сообщила изданию 76.RU местная жительница.

Инцидент произошел 24 марта по адресу 2-й Брагинский проезд, 4к2. На опубликованных в Сети кадрах слышно, как доставщик громко кричит собеседнику: «Ты что, обдолбанный?». После этого он ударил оппонента по лицу. Камеры запечатлели образовавшуюся на полу лужу крови.

«Дом хороший, спокойный. Поведение курьера нельзя оправдать никак», — рассказала женщина.

В службе поддержки сервиса доставки пообещали разобраться в ситуации.

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