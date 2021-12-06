В Ярославле из-за транспортной реформы жители часами ждали автобусы в 20-градусный мороз

В понедельник, 6 декабря, в Ярославле случился транспортный коллапс: горожане по несколько часов дожидались автобуса на остановках в 20-градусный мороз. Транспорт просто не выходил на рейсы по расписанию, пишет 76.RU.

Местные жители в социальных сетях пожаловались на ситуацию с автобусами №№ 66, 42, 56, 4, 57, 79, 8, 11, а также троллейбусом №4.

Большое негодование вызвали задержки автобуса №13, на маршрут которого вышли обещанные врио губернатора Михаилом Евраевым машины питерского перевозчика.

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Как рассказывали очевидцы, на остановках стояли толпы народа, многим не удавалось попасть внутрь — салон был битком набит пассажирами. Некоторые ярославцы опоздали на работу.