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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В Ярославле из-за транспортной реформы жители часами ждали автобусы в 20-градусный мороз

Александр Ильин
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / vk.com/yarchat

В понедельник, 6 декабря, в Ярославле случился транспортный коллапс: горожане по несколько часов дожидались автобуса на остановках в 20-градусный мороз. Транспорт просто не выходил на рейсы по расписанию, пишет 76.RU.

Местные жители в социальных сетях пожаловались на ситуацию с автобусами №№ 66, 42, 56, 4, 57, 79, 8, 11, а также троллейбусом №4. 

Большое негодование вызвали задержки автобуса №13, на маршрут которого вышли обещанные врио губернатора Михаилом Евраевым машины питерского перевозчика. 

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Как рассказывали очевидцы, на остановках стояли толпы народа, многим не удавалось попасть внутрь — салон был битком набит пассажирами. Некоторые ярославцы опоздали на работу. 

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