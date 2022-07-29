В Ярославле из семьи изъяли детей, которые стояли на подоконнике

У родителей из Ярославля отобрали и 11-летнего сына и полуторагодовалую дочь из-за резонансного видео в социальных сетях, пишет 76.RU.

Семья проживает в доме в Дзержинском районе. Соседи сняли, как в окне на пятом этаже играет мальчик. На кадрах видно, что стоял на подоконнике, свешивался на улицу и жестикулировал руками.

Правоохранители сами наткнулись на пугающую запись в соцсетях.

«Мать детей в это время отсутствовала. Женщина и ранее оставляла своих несовершеннолетних детей без присмотра дома», – уточнили в УМВД по Ярославской области.

Выяснилось, что семья состоит на учете в ПДН. Стражи порядка пришли к выводу, что дети находились в опасной для их жизней ситуации. Школьника и его младшую сестренку разделили и отправили в государственные учреждения.