В Ярославле бывший депутат обустроил бассейн в квартире и вызвал гнев соседей

Экс-депутат городской думы в Ярославле Роман Галагаев захотел себе квартиру с бассейном и разозлил соседей, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, бизнесмен присвоил часть подвала в доме на Волжской набережной, объединил его со своей жилплощадью и начал переоборудовать под место для плаванья.

При этом Галагаев препятствовал проверкам. Ее смогли провести лишь в мае после решения суда. Она показала, что у мужчины не было прав обустраивать бассейн под квартирой.

В отношении Галагаева завели дело об административном правонарушении сразу по двум статьям.