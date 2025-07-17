Политики, находящиеся у власти в Японии, уверены: страна столкнулась с самой серьёзной угрозой безопасности со времён Второй мировой войны. Как сообщает CNN, министр обороны Японии заявил, что это связано с активизацией военной активности в регионе со стороны трёх потенциальных противников в Восточной Азии — Китая, России и Северной Кореи. Об этом пишет eadaily.com.

«Современный мировой порядок находится под серьёзной угрозой, и Япония переживает самую сложную и опасную ситуацию в области безопасности за весь послевоенный период», — заявил министр обороны Ген Накатани во вступлении к ежегодному оборонному докладу министерства.

В докладе говорится, что военная активность Китая представляет собой «беспрецедентный и самый серьёзный стратегический вызов» для Японии.

По словам Накатани, Пекин «быстро наращивает свои военные возможности как в качественном, так и в количественном плане», одновременно усиливая свою активность в регионе. Он особенно отметил ситуацию вокруг островов Сенкаку — архипелага в Восточно-Китайском море, который контролируется Японией, но также оспаривается Китаем, называющим эти острова Дяоюйдао.

В 34-страничном докладе представлен тревожный прогноз для будущего региона, особенно с учётом растущего соперничества между Китаем и США — главным союзником Японии.

«Мировой баланс сил резко меняется, а конкуренция между государствами продолжается. В частности, противостояние между США и Китаем, вероятно, будет лишь усиливаться в будущем», — говорится в документе.