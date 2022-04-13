В Ялте задержали женщину с жёлто-синим маникюром

В Ялте задержали 46-летнюю женщину с маникюром в жёлто-синих цветах и доложили о ней в ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza.

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Россиянку задержали после жалобы местного жителя, который заметил её маникюр в «Бюро переводов».

По данным источника, один ноготь был раскрашен в жёлто-синий цвет, другой — был похож на красно-чёрный флаг «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Задержанная рассказала полицейским, что была гражданкой Украины, в 2021 году получила российское гражданство. Маникюр, как пояснила женщина, она сделала две недели назад и не видит в нём никаких флагов.

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Полицейские провели с ней профилактическую беседу и доложили о маникюре в местное отделение ФСБ.