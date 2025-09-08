В Якутске сестра участника СВО пожаловалась, что его могилу сровняли с землей

Жительница Якутска пожаловалась, что могилу ее брата, погибшего на спецоперации, сровняли с землей на Маганском кладбище, пишет Sakha Press.

«Мы пришли навестить могилу брата и не нашли ее, там все сровняли с землей», — заявила она на видео в соцсетях.

Однако эту информацию опровергли другие родственники похороненных на кладбище участников СВО. Они пояснили, что долгое время добивались создания Мемориального комплекса.

«Для этого наняли геодезиста, чтобы наши павшие мужья, сыновья, отцы, сыновья лежали как положено Героям», — говорится в публикации.

В местной ритуальной организации подтвердили, что идет благоустройство одного из секторов кладбища, чтобы придать ему статус воинского захоронения. Запланированы работы по созданию мемориальных объектов — памятника и места для траурных обрядов.