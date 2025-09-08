В Якутске сестра участника СВО пожаловалась, что его могилу сровняли с землей

Жительница Якутска пожаловалась, что могилу ее брата, погибшего на спецоперации, сровняли с землей на Маганском кладбище, пишет Sakha Press.
Однако эту информацию опровергли другие родственники похороненных на кладбище участников СВО. Они пояснили, что долгое время добивались создания Мемориального комплекса.
В местной ритуальной организации подтвердили, что идет благоустройство одного из секторов кладбища, чтобы придать ему статус воинского захоронения. Запланированы работы по созданию мемориальных объектов — памятника и места для траурных обрядов.