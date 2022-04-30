В Якутии при опрокидывании машины скорой помощи погибли пациент и врач 

В Оймяконском районе Якутии при опрокидывании машины скорой помощи погибли 2 человека, сообщает управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

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Предварительно, 25-летний водитель скорой не справился с управлением и совершил опрокидывание. Машина перевернулась несколько раз.

Поскольку водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из салона. Находившуюся на переднем сидении 55-летнюю женщину-фельдшера также выбросило из автомобиля.

Врач 1967 года рождения, находившаяся в салоне скорой, получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. В районной больнице также скончался 48-летний пациент, которого везла бригада скорой.

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Выжившие в ДТП фельдшер и водитель госпитализированы.