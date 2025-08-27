В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в приют троих детей, пишет «Царьград» в Telegram -канале .

Сначала у женщины умер муж, страдавший онкологическим заболеванием, затем она получила известие о смерти брата в зоне боевых действий.

«Формальным поводом послужило то, что вдова выпила поминальную стопку в тот день, когда узнала о гибели брата», — говорится в публикации.

Телеканал уточнил, что женщину не лишили родительских прав и даже не ограничили в них, но семью все равно разлучили.

Жительницы Якутии считает, что ей стали уделять пристальное внимание после того, как она отсудила у местной администрации квартиру покойного мужа. Он получил ее за два года до смерти как сирота.