В Ижевском отремонтируют здание средней школы

Здание средней школы в селе Ижевское Спасского района отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Принять участие в конкурсе на получение региональных субсидий на проведение ремонта поручил Павел Малков. Как доложил на заседании правительства глава администрации района Игорь Тишин, областной минобр выделил на ремонт учреждения 2 млн 250 тыс. рублей. Район дополнительно направит на эти цели более 900 тыс. рублей.
Предполагается, что уже к сентябрю обновлённая школа откроет свои двери для учеников. Губернатор поручил держать эту работу на контроле.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram