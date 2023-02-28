В Ижевском отремонтируют здание средней школы

Здание средней школы в селе Ижевское Спасского района отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Принять участие в конкурсе на получение региональных субсидий на проведение ремонта поручил Павел Малков. Как доложил на заседании правительства глава администрации района Игорь Тишин, областной минобр выделил на ремонт учреждения 2 млн 250 тыс. рублей. Район дополнительно направит на эти цели более 900 тыс. рублей.

Предполагается, что уже к сентябрю обновлённая школа откроет свои двери для учеников. Губернатор поручил держать эту работу на контроле.

«Президент в своём Послании уделил особое внимание вопросу обновления и ремонту школ. Это важнейшая работа. Мы должны обеспечить качественное выполнение федеральной программы по обновлению школ и максимально для этого использовать свои внутренние возможности», — сказал глава региона.