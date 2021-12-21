В Ижевске подросток по указанию отца изуродовал врача ножом

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство врача в Ижевске, сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Инцидент произошел 18 декабря. По предварительной версии, 44-летний мужчина обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3. Причиной этому стала повышенная температура у его 12-летнего сына.

В итоге злоумышленник поссорился с заведующим отделением из-за порядка сдачи медицинских анализов. Он подговорил мальчика ударить врача ножом. Ребенок нанес медику три ножевых ранения в спину и живот. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Реклама

Выяснилось, что мужчина ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза.