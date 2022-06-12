В Ивановской области задержали 32-летнего мужчину, напавшего на маленькую девочку

В Родниках Ивановской области задержали 32-летнего мужчину, напавшего на маленькую девочку, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Очевидцы обратились в правоохранительные органы и рассказали, что ребёнок зовёт на помощь в районе местного водоёма.

На место ЧП прибыли росгвардейцы и сержант полиции, который первый увидел девочку и нападавшего. Сотрудник ведомства скрутил злоумышленника, после чего он был доставлен в отдел и передан следственному комитету.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.