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Вторник, 14 июня, 2022

В Ивановской области задержали 32-летнего мужчину, напавшего на маленькую девочку

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Александр Ильин

В Ивановской области задержали 32-летнего мужчину, напавшего на маленькую девочку

В Родниках Ивановской области задержали 32-летнего мужчину, напавшего на маленькую девочку, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Очевидцы обратились в правоохранительные органы и рассказали, что ребёнок зовёт на помощь в районе местного водоёма.

На место ЧП прибыли росгвардейцы и сержант полиции, который первый увидел девочку и нападавшего. Сотрудник ведомства скрутил злоумышленника, после чего он был доставлен в отдел и передан следственному комитету.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

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