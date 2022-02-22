В Ивановской области разгорелся скандал из-за захоронения священника возле домов

Жители города Вичуги Ивановской области обсуждают захоронения настоятеля Воскресенского кафедрального собора протоиерея Петра Косянчука в черте города, пишут Ивановские новости.

- Реклама -

Некоторые горожане возмутились, что были нарушены санитарные нормы, поскольку погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 от границ селитебной территории.

Однако многие не согласились с этим мнением, подчеркнув, что хоронить священство на территории церкви – это очень старая традиция.

«Что вам сделал отец Петр? Что вы его так не любите? На территории церкви еще несколько могил священников, которое покоятся больше ста лет. Еще вокруг церкви старое кладбище, которое существует не один век», – отметил один из пользователей.

Ивановец задался вопросом, сколько лет жилищу недовольных и сколько лет кладбищу. Он предположил, что дома могут быть и вовсе построены незаконно.