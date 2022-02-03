В Италии почтили память рязанца Фёдора Полетаева

3 февраля в режиме ВКС состоялась конференция, приуроченная к 77-й годовщине гибели и подвига Героя Советского Союза, Национального героя Италии Федора Полетаева. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В онлайн-мероприятии приняли участие глава итало-российской Ассоциации по экономическому и культурному сотрудничеству между Рязанью, Алессандрией и Генуей Мара Сканьи, мэр города Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско и председатель муниципального совета Эммануэль Лоччи, советник муниципалитета Генуи Кармело Кассибо и другие представители городов-побратимов Рязани. Темой конференции стала историческая солидарность российского и итальянского народов в борьбе за свободу и независимость.

Рязань представляли первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, глава городской администрации Елена Сорокина, консультант сектора внешних связей управления делами аппарата городской администрации Федор Полетаев — внук Героя.

— Мы гордимся тем, что Федор Полетаев — уроженец Рязанщины. Его потомки живут в Рязани и свято хранят память о своих корнях. Наши итальянские друзья тоже трепетно относятся к истории и передают память о храбром советском солдате из поколения в поколение, — сказала участникам конференции Лариса Максимова.

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Елена Сорокина в своем выступлении отметила, что в этом году исполняется 75 лет награждения Федора Полетаева Золотой медалью «За воинскую доблесть» и 60 лет со дня присвоения ему звания Героя Советского Союза. Она подчеркнула, что эти события не останутся без внимания.

В ответном слове генеральный консул Российской Федерации в Генуе Мария Ведринская рассказала, что накануне в Канталупо-Лигуре прошло возложение венков к монументу, установленному на месте гибели Федора Полетаева.