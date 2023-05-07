В истории с умершей в квартире с собаками рязанкой появились новые подробности

История со смертью в собственной квартире Елены Ванюшиной, жительницы дома 1 по улице Брестской в Рязани​, обрастает новыми подробностями.

Telegram канал «Усы Куракиной» сообщает, что муж скончавшейся рязанки Евгений Кирсак отправил фото её изуродованного тела в общедомовой чат.

Со слов мужчины, он оставил жену 6 мая в 10 часов утра, а вечером в тот же день нашёл тело. Отмечается, что труп был распухшим, а когда открыли дверь в квартиру, пошёл сильный запах разложения.

«Собаки, находившиеся в квартире, загадили все комнаты и от голода погрызли мебель и объели мёртвое тело, чего за полдня не происходит», – говорится в публикации.

Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту случившегося.