В истории с умершей в квартире с собаками рязанкой появились новые подробности

История со смертью в собственной квартире Елены Ванюшиной, жительницы дома 1 по улице Брестской в Рязани, обрастает новыми подробностями.
Telegram канал «Усы Куракиной» сообщает, что муж скончавшейся рязанки Евгений Кирсак отправил фото её изуродованного тела в общедомовой чат.
Со слов мужчины, он оставил жену 6 мая в 10 часов утра, а вечером в тот же день нашёл тело. Отмечается, что труп был распухшим, а когда открыли дверь в квартиру, пошёл сильный запах разложения.
Следственный комитет по Рязанской области проводит проверку по факту случившегося.
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