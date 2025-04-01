В истязании своих детей обвиняют жителя Кораблинского района

Жителя Кораблинского района обвиняют в истязании своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что с лета 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый, злоупотребляющий спиртными напитками, на постоянной основе применял к своим несовершеннолетним детям физическую силу в качестве наказания. Дети постоянно подвергались жестокому обращению со стороны своего отца и унижению, не посещали детский сад.

По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу, а дети изъяты органами опеки и попечительства из семьи и направлены в реабилитационный центр.

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Возбуждено уголовное дело по жестокому обращению с детьми (ст. 156 УК РФ), а также в их истязании (п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.