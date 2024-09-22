В Иркутской области муж поцеловал жену и убил ее прямо в ЗАГСе

Суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя Иркутской области, которого признали виновным в убийстве жены прямо в ЗАГСе, пишет КП.

Пара поженилась в середине апреля, а уже 16 мая пришла обратно в ЗАГС подавать заявление на развод. Так, 21-летняя девушка жаловалась, что после свадьбы ее муж почти перестал ночевать дома, возвращался пьяным, а иногда поднимал на нее руку.

«Она писала мне, что устала от такой жизни. Я советовала как можно скорее уходить от него», – рассказала ее подруга.

Однако мужчина не собирался просто так отпускать жену и захватил с собой в ЗАГС нож.

Утром 16 мая девушка пришла туда вместе с дочерью. Там ее супруг вдруг поцеловал ее, а затем хладнокровно убил на глазах маленького ребенка. Вскоре его задержали.

В итоге злоумышленника приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации.