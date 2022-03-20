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Воскресенье, 20 марта, 2022

В Иркутске следователи завели уголовное дело после пропажи 14-летней девочки

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В Иркутске следователи завели уголовное дело после пропажи 14-летней девочки

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней Любови Воронцовой, сообщает пресс-служба ведомства. 

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Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Девочка ушла в школу днём 18 марта, однако на уроках не появлялась. С тех пор о местонахождении подростка ничего неизвестно.

На розыск ученицы 8 класса мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров.

«Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении Любы Воронцовой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, 8(3952) 21-69-40, 24-24-66, 89500808864, 89041466363», — говорится в сообщении СК.  

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