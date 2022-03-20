В Иркутске следователи завели уголовное дело после пропажи 14-летней девочки

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней Любови Воронцовой, сообщает пресс-служба ведомства.

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Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Девочка ушла в школу днём 18 марта, однако на уроках не появлялась. С тех пор о местонахождении подростка ничего неизвестно.

На розыск ученицы 8 класса мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтёров.