В интернете появилось видео, на котором предположительно момент начала пожара на нефтебазе

В интернете появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён момент начала пожара на нефтебазе в Брянске. Официального подтверждения пока нет.

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На записи видно зарево, затем яркая вспышка и много огня. Видео может показывать, что произошёл взрыв.

РИА Новости сообщает, что ночью 25 апреля произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» и на ещё одном объекте в Брянске.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 02.00. По предварительным данным, люди не пострадали, жильцов соседних домов не эвакуировали.