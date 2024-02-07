В индустриальном парке «Рязанский» запущено производство серверов OpenYard

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале о запуске производства серверов в индустриальном парке «Рязанский».

Предприятие под Рязанью начало выпускать отечественные высокопроизводительные серверы OpenYard. Они будут поставляться во все регионы РФ.

— Это следующий шаг не только в развитии импортозамещения Рязанской области, но и всей телекоммуникационной отрасли России, — написал Малков.

По словам губернатора, общая площадь производственного комплекса превышает 7 тыс квадратных метров.

Соглашение о строительстве предприятия на территории индустриального парка «Рязанский» было подписано тогдашним губернатором Рязанской области Николаем Любимовым в 2021 году. Сообщалось, что инвестиции составят миллиард рублей.