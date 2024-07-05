Пятница, 5 июля, 2024

В индустриальном парке «Рязанский» готовится к запуску новое предприятие

Автор: 7info

Опубликовано

К запуску предприятия готовится ещё один резидент индустриального парка «Рязанский», сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

4 июля Никитин обсудил подготовку к запуску производства гигиенической и медицинской продукции в ходе выездной встречи с представителями ГК «Медителл» и кураторами проекта от «Корпорации развития Рязанской области».

По словам зампреда, строительство производственного комплекса на данный момент завершено на 80%, строители монтируют и прокладывают инженерные коммуникации.

«Все эти работы выполняют рязанские подрядные организации, — отметил Артем Никитин ставку инвестора на местные компании. — Уже готов к эксплуатации склад с транспортным тоннелем для поставки сырья на линии и вывоза готовой продукции: ежемесячно планируется выпуск до 25 млн единиц».

Инвестор собирается начать выпуск продукции уже в этом году. В частности, в ассортиментную линейку предприятия будут входить влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки, бинты различного уходового назначения. За счет вывода на рынок продукции отечественного производства инвестор планирует максимально возместить уход импортных производителей.

В индустриальном парке «Рязанский» готовится к запуску новое предприятие
В индустриальном парке «Рязанский» готовится к запуску новое предприятие

Уже закуплено оборудование для запуска четырех линий по производству влажных и медицинских салфеток, гигиенических изделий. Осенью планируется поставка оборудования для изготовления пластерных повязок. Согласно проекту, компания вложит порядка 1,4 млрд рублей инвестиций. Новое предприятие создаст в регионе 150 новых рабочих мест.

Рабочие места планируется предлагать рязанцам, имеющим хорошую профессиональную подготовку. Для подбора претендентов инвестор плотно сотрудничает с Корпорацией развития по программе «Кадры для инвесторов».

Также Артем Никитин отметил планы резидента по благоустройству прилегающей территории. Сейчас проект озеленения предусматривает сохранение природного ландшафта и организацию на территории вокруг будущего предприятия мест для отдыха сотрудников с декоративным освещением, пешеходными дорожками и зонами отдыха.

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