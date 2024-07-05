В индустриальном парке «Рязанский» готовится к запуску новое предприятие

К запуску предприятия готовится ещё один резидент индустриального парка «Рязанский», сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

4 июля Никитин обсудил подготовку к запуску производства гигиенической и медицинской продукции в ходе выездной встречи с представителями ГК «Медителл» и кураторами проекта от «Корпорации развития Рязанской области».

По словам зампреда, строительство производственного комплекса на данный момент завершено на 80%, строители монтируют и прокладывают инженерные коммуникации.

«Все эти работы выполняют рязанские подрядные организации, — отметил Артем Никитин ставку инвестора на местные компании. — Уже готов к эксплуатации склад с транспортным тоннелем для поставки сырья на линии и вывоза готовой продукции: ежемесячно планируется выпуск до 25 млн единиц».

Инвестор собирается начать выпуск продукции уже в этом году. В частности, в ассортиментную линейку предприятия будут входить влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки, бинты различного уходового назначения. За счет вывода на рынок продукции отечественного производства инвестор планирует максимально возместить уход импортных производителей.

Уже закуплено оборудование для запуска четырех линий по производству влажных и медицинских салфеток, гигиенических изделий. Осенью планируется поставка оборудования для изготовления пластерных повязок. Согласно проекту, компания вложит порядка 1,4 млрд рублей инвестиций. Новое предприятие создаст в регионе 150 новых рабочих мест.

Рабочие места планируется предлагать рязанцам, имеющим хорошую профессиональную подготовку. Для подбора претендентов инвестор плотно сотрудничает с Корпорацией развития по программе «Кадры для инвесторов».

Также Артем Никитин отметил планы резидента по благоустройству прилегающей территории. Сейчас проект озеленения предусматривает сохранение природного ландшафта и организацию на территории вокруг будущего предприятия мест для отдыха сотрудников с декоративным освещением, пешеходными дорожками и зонами отдыха.