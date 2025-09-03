В Индии тигр утащил грибника и съел его в джунглях

В штате Мадхья-Прадеш, расположенном в центральной части Индии, пожилой грибник стал жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, 65-летний Мангру Лал Саррат отправился в лес вместе с двумя товарищами. Однако вернулись в деревню только они. По их словам, на Саррата напал тигр и утащил его в джунгли.

На следующий день во время поисков были обнаружены останки мужчины: хищник съел половину его тела.

Отмечается, что поисковикам пришлось нести погибшего на руках, так как ближайшая дорога находилась слишком далеко.

В России, в том числе в Рязанской области, собирать грибы гораздо безопаснее. Не удивительно, что грибы в Рязанской области собирают вёдрами, кроме того, в лесах попадаются гигантские белые грибы.

А недавно миколог Ольга Предтеченская, старший научный сотрудник Института леса Карельского научного центра РАН ответила на один из главных вопросов грибников: срезать или выкручивать грибы, чтобы не повредить грибницу.