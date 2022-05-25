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Среда, 25 мая, 2022

В июне Рязани пройдет VIII Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла»

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7info
7info

В июне Рязани пройдет VIII Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла»

С 6 по 9 июня в Рязани пройдёт VIII Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла», сообщила пресс-служба городской администрации.

Мероприятие организует министерство промышленности и торговли России вместе с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Ключевая тема Форума — существование и развитие российского ритейла в условиях новой реальности: международные санкции, волатильность курса рубля, разрыв сложившихся цепей поставок, уход ряда международных поставщиков и брендов с отечественного рынка.

Деловая программа Форума традиционно включает в себя большое количество экспертных сессий, круглых столов, заседаний с участием представителей законодательных, исполнительных органов власти федерального и регионального уровней, а также ведущих представителей торгового и производственного бизнес-сообществ.

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