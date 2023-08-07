Понедельник, 7 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В июле в Рязанской области родились Всемир и Глория

7info 2
Image by Freepik

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список имен, которые выбирали родители для своих детей в июле.

Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Матвей, Максим, Артём, Тимофей, Иван, Илья, Андрей и Дмитрий.

Девочек чаще всего называли Василисой, Анной, Софией, Полиной, Ксенией, Марией, Алисой, Валерией, Вероникой и Викторией.

Среди редких имен у мальчиков — Ефим, Аким, Савва, Демьян, Елисей, Артемий, Георгий, Всемир, Захар и Платон.

Для девочек реже выбирали имена Глория, Николетта, Александрина, Аполлинария, Руслана, Аврора, Стефания, Аделина, Таисия, Ярослава.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

И.о. министра ТЭК и ЖКХ региона назначен Юрий Зиновьев

С 8 августа и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона станет Юрий Зиновьев.

В детском лагере «Радуга» построят два новых корпуса

В детском оздоровительно-образовательном лагере «Радуга» в Клепиковском районе построят два новых корпуса. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на своей страничке «ВКонтакте».

Ранее судимого жителя Скопина задержали за попытку изнасилования

В ночь с 5 на 6 августа в Скопине мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку.

В Скопине задержан подозреваемый в попытке изнасилования студентки

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней неизвестный мужчина совершил в ночь с 5 на 6 августа.

На Южной окружной в Рязани произошло ДТП

Днем 7 августа на Южной окружной в Рязани произошла авария.

Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Белгородской области

Вечером 4 августа школьница ушла гулять из дома в посёлке Разумное и пропала.

7 августа Церковь чествует Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Мощи праведной Анны и её мафорий были перенесены в 710 году при императоре Юстиниане II из Иерусалима в Константинополь.

В Скопинском районе отметили День железнодорожника

Торжественное мероприятие объединило более 200 павельчан и гостей посёлка, сообщили в районной администрации.

Стартовал приём заявлений на получение Единой цифровой карты жителя Рязанской области

О возможностях, которые даёт подобная карта, подробно рассказали на брифинге, прошедшем в «Точке кипения».

Скончался директор воронежского КБХА Сергей Ковалёв

Соболезнования выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Астрономы сфотографировали метеоры над Рязанской областью

Астрономы опубликовали снимок, сделанный прошлой ночью.

В Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю девушку — Shot

На улице Ленина в Скопине неизвестный пытался изнасиловать 17-летнюю студентку колледжа
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации