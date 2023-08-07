В июле в Рязанской области родились Всемир и Глория

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список имен, которые выбирали родители для своих детей в июле.
Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Матвей, Максим, Артём, Тимофей, Иван, Илья, Андрей и Дмитрий.
Девочек чаще всего называли Василисой, Анной, Софией, Полиной, Ксенией, Марией, Алисой, Валерией, Вероникой и Викторией.
Среди редких имен у мальчиков — Ефим, Аким, Савва, Демьян, Елисей, Артемий, Георгий, Всемир, Захар и Платон.
Для девочек реже выбирали имена Глория, Николетта, Александрина, Аполлинария, Руслана, Аврора, Стефания, Аделина, Таисия, Ярослава.