Четверг, 29 июня, 2023
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В июле россиян ждут магнитные бури средней и слабой мощности

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Фото PxHere

Специалисты РАН сообщили, что 12 и 13 июля Землю накроют магнитные бури.

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, 12 июля уровень магнитной бури будет слабым, а 13 июля – средним.

Медики советуют в этот период избегать стрессов и повышенной физической нагрузки, соблюдать режим питания и режим сна, а также пить больше воды, так как магнитные бури могут стать причиной головных болей, тошноты, сонливости и раздражительности.

Людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке, избегая стрессов и активных физических нагрузок.

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