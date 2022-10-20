В иерархию заместителей губернатора Рязанской области внесли изменения

В текст распоряжения губернатора Рязанской области, устанавливающий порядок замещения главы региона в случае его болезни, отпуска, служебной командировки, внесли изменения. Документ опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
Изменения связаны с назначением на должность заместителя председателя правительства Виталия Артёмова. Теперь иерархия областной власти выглядит так:
— губернатор Павел Малков,
— вице-губернатор Артём Бранов,
— первый зампред правительства региона Анна Рослякова,
— зампред Юлия Швакова,
— зампред Виталий Артёмов,
— зампред Артём Никитин.
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