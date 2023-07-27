В Христорождественском соборе Рязани прозвучат «Литургия» и «Всенощная» Сергея Рахманинова

В рамках первого международного фестиваля «Русская опера», который пройдёт в Рязани с 27 по 30 июля, прозвучат духовные произведения композитора Сергея Рахманинова. Услышать их рязанцы смогут в Христорождественском кафедральном соборе Рязани в Кремле, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции, посвящённой старту события.

В субботу, 28 июля, в 17.00 в одном из главных храмов города Государственный академический хор Московской области имени А. Д. Кожевникова исполнит «Всенощную». Утром в воскресенье, 30 июля, прозвучит «Литургия». Начало — в 08.00.

Основное действие фестиваля «Русская опера» будет также происходить в Рязанском Кремле. Там установили габаритную сцену, которая сможет уместить до 150 артистов. Её также оборудовали большой оркестровой ямой, где разместятся более 70 музыкантов. Конструкция позволит показать вечером в воскресенье, 30 июля, оперу «Хованщина». Её показ станет кульминацией фестиваля.

Интересные показы и мероприятия запланированы и в другие дни фестиваля. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Возрастное ограничение 12+

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