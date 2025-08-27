В храме Покрова Пресвятой Богородицы подготовили праздничную программу к 930-летию Рязани

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы приглашает 30 августа присоединиться к праздничной программе по случаю 930-летия Рязани (0+).

Стать участниками площадок 30 августа могут все желающие – прихожане и гости, взрослые и дети, словом, все, кто хочет поближе познакомиться с храмом или проверить свою эрудицию на знание истории Рязани. В программе «Храм моего сердца» мастер-классы, концерты, экскурсии:

на площадке храма покрова пресвятой богородицы в 12:00 пройдет выступление ансамбля «Аккорд веры» с программой «Святые молитвенники Рязани»;

в 13:00 экскурсия по храму покрова пресвятой богородицы «Дом божий. Знай свой храм». Всем желающим расскажут об убранстве и устройстве храма, а также о предстоящих праздниках;

в 13:30 пройдет мастер-класс для детей и взрослых «Своими руками». Каждый желающий может попробовать себя в изготовлении брелоков из мягкого пластилина и росписи магнитов;

в 13:30 викторина по истории родного города «Мой герой». У вас будет возможность вспомнить историю древней Рязани и факты из биографии великих людей разных исторических эпох;

в 14:00 прогулка по интересным местам Московского района Рязани «Мой город». Вы узнаете про самые давние улочки района, интересные факты создания многих сооружений.

Возрастное ограничение 0+.