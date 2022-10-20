В ходе рейдов по контролю в миграционной сфере в Рязанской области возбудили 14 уголовных дел

В Рязанской области в ходе рейдов по контролю за соблюдением миграционного законодательства полицейские возбудили 14 уголовных дел, 13 из них – в отношении россиян, фиктивно поставивших на учёт мигрантов. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.

Рейдовые мероприятия проходили при поддержке региональных управлений ФСБ и Росгвардии, а также сотрудников Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

В результате рейдов с 10 по 17 октября выявлено 160 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 130 нарушений трудовой деятельности. 290 иностранных граждан привлекли к административной ответственности.

За пределы России за этот период суды постановили выдворить 46 иностранцев. Фактически выдворено за пределы страны двое мигрантов, депортировано четверо.

В отношении гражданина Таджикистана, предъявившего правоохранителям поддельную миграционную карту, возбуждено уголовное дело.

Пресечена преступная деятельность двух иностранцев. Один из них в составе этнической ОПГ сбывал наркотики на территории Рязанской области. Изъяты синтетические наркотические средства общей массой 6,15 грамм.

Отмечается, что рейды будут продолжены и в других районах Рязанской области.

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