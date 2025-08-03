В ходе рейда на стройплощадках Рязани двое иностранцев решили заключить контракт с ВС РФ

Сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области проведен очередной рейд на строительных площадках г. Рязани, в целях проверки граждан, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постановке на воинский учет,

В ходе рейда, при поддержке территориальных правоохранительных органов, проверено 25 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, 2 из которых изъявил желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Проводимой военными следователями и комиссариатами работой, с начала 2025 года на воинский учет принято более 850 натурализованных граждан. Более 80 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.