В ходе профмероприятия «Мотоцикл» в Рязанской области выявили 15 правонарушений

В ходе профилактического мероприятия «Мотоцикл» в Рязанской области выявили 15 правонарушений.
Дорожная полиция провела мероприятие в целях пресечения нарушений ПДД водителями мототранспорта 13 июля. Об этом пишет УМВД по Рязанской области.
Среди нарушений — управление ТС с нечитаемыми номерами, незарегистрированными ТС, а также без права управления. Нарушителей привлекли к ответственности.
Мототранспорт попадает в ДТП в Рязанской области достаточно часто, – отмечается в сообщении. Основные причины таких аварий — несоблюдение очерёдности проезда, несоответствие скорости условиям движения и управление ТС в состоянии опьянения.
В ГИБДД призвали мотоциклистов следовать трём правилам:
строго соблюдать скоростные ограничения;
контролировать дорожную обстановку, особенно на перекрёстках;
никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии.