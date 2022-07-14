Татьяна Проводина

В ходе профмероприятия «Мотоцикл» в Рязанской области выявили 15 правонарушений

Фото ГИБДД Рязанской области

В ходе профилактического мероприятия «Мотоцикл» в Рязанской области выявили 15 правонарушений.

Дорожная полиция провела мероприятие в целях пресечения нарушений ПДД водителями мототранспорта 13 июля. Об этом пишет УМВД по Рязанской области.

Среди нарушений — управление ТС с нечитаемыми номерами, незарегистрированными ТС, а также без права управления. Нарушителей привлекли к ответственности.

Мототранспорт попадает в ДТП в Рязанской области достаточно часто, – отмечается в сообщении. Основные причины таких аварий — несоблюдение очерёдности проезда, несоответствие скорости условиям движения и управление ТС в состоянии опьянения.

В ГИБДД призвали мотоциклистов следовать трём правилам:

строго соблюдать скоростные ограничения;

контролировать дорожную обстановку, особенно на перекрёстках;

никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

В ходе профмероприятия «Мотоцикл» в Рязанской области выявили 15 правонарушений
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