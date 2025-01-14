В ХК «Рязань-ВДВ» назвали фейком информацию об украинском флаге на матче клуба

Представители ХК «Рязань-ВДВ» прокомментировали информацию, появившуюся сегодня утром в некоторых СМИ, о том, что перед матчем команды на табло был выведен украинский флаг.

— Все матчи Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги проводятся в соответствии с регламентом, согласно которому перед матчем должен прозвучать Гимн Российской Федерации с изображением государственной символики на табло. На каждом домашнем матче несколько тысяч зрителей становятся свидетелем данного действия. Поэтому информация о выведении на табло флага другой страны является фейком. Если жители города хотят в этом убедиться – приглашаем Вас посетить игры и поддержать нашу команду, — говорится в сообщении.

ХК «Рязань-ВДВ» сейчас идёт в лидерах чемпионата ВХЛ, во вчерашней встрече наша команда обыграла в серии буллитов магнитогорскую «Магнитку» и теперь готовится к выездной серии.