В Хабаровском крае группа подростков-самбистов избила сверстника и сняла это на видео

В городе Советская Гавань в Хабаровском крае толпа школьников жестоко избила ногами сверстника. Происходящее хулиганы снимали на видео, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, нападавшие занимаются в секции по самбо. Один из них успешно выступает на соревнованиях и выигрывает награды, поэтому школа и надзорные органы закрывают глаза на его поведение.

В настоящий момент Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту избиения.

Ситуацией также занимается детский омбудсмен по Хабаровскому краю Виктория Трегубенко.