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Понедельник, 8 ноября, 2021
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В Хабаровском крае группа подростков-самбистов избила сверстника и сняла это на видео

Александр Ильин
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В городе Советская Гавань в Хабаровском крае толпа школьников жестоко избила ногами сверстника. Происходящее хулиганы снимали на видео, сообщает ТАСС. 

По данным местных СМИ, нападавшие занимаются в секции по самбо. Один из них успешно выступает на соревнованиях и выигрывает награды, поэтому школа и надзорные органы закрывают глаза на его поведение. 

В настоящий момент Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе проверки по факту избиения.

Ситуацией также занимается детский омбудсмен по Хабаровскому краю Виктория Трегубенко.

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