В Хабаровском крае две школьницы пойдут под суд за убийство 60-летнего мужчины

В Хабаровском крае школьницы 15 и 17 лет предстанут перед судом за убийство 60-летнего мужчины, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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По данным СК, две девочки — жительницы посёлка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края — в ночь с 9 на 10 декабря 2021 года проникли в квартиру, где проживал погибший.

Школьницы причинили мужчине множественные телесные повреждения, с которыми его госпитализировали в больницу. Вскоре от полученных травм потерпевший скончался.

Несовершеннолетних заключили под стражу. Сейчас уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) направлено в суд для рассмотрения по существу.