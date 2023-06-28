Среда, 28 июня, 2023
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В Гвардейском сквере покажут ролики о героях СВО

7info7
Фото: Минобороны РФ

Ролики о героях СВО покажут в Гвардейском сквере в Рязани. Их показ запланирован в рамках проекта по сохранению исторической памяти о подвиге воинов 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка.

В реализации проекта по увековечиванию памяти бойцов, получившего президентский грант, участвуют руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева, представители министерства территориальной политики Рязанской области, администрации города Рязани, ветеранских и общественных организаций.

В ходе рабочей встречи участники обсудили этапы его реализации. Одним из них станет установка информационного экрана на территории Гвардейского сквера, на котором будут транслировать информацию о героях специальной военной операции.

Кроме этого, запланировано создание информационно-патриотических видеороликов, проведение кинопоказов, концертов, уроков мужества и других военно-патриотических мероприятий, в том числе в поддержку СВО и для популяризации военной службы.

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