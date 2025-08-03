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Общество

В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей

Анастасия Мериакри

В Рязанской области продолжается реализация проектов местных инициатив. В год Защитника Отечества особое внимание уделяется благоустройству мест, связанных со славными традициями и героическими подвигами наших воинов. Об этом сообщил глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ — более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.

«Вдоль ручья установим ограждение и новые пешеходные дорожки. Проводится дальнейшая санитарная прочистка территории, будут высажены новые деревья и кустарники, появится клумба. Установим лавочки и урны. Активисты попросили организовать рядом со сквером  площадку для выгула собак. Рассмотрим эту инициативу на будущий год», — отметил Виталий Артёмов.

Срок окончания всех работ по благоустройству — 15 октября.

В сквере на улице Чкалова в этом году идет реализация двух проектов местных инициатив общей стоимостью 6,7 млн рублей. Ведется устройство дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки, устанавливаем новые системы освещения, лавочки и урны. Работы планируется завершить в конце августа.

«Поручил провести опилку деревьев на территории, прилегающей к скверу. Такие благоустроенные зеленые скверы должны появиться в каждом районе нашего города, в шаговой доступности для рязанцев», — считает мэр города.

В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.
В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ - более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.

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