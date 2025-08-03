В Гвардейском сквере и на улице Чкалова реализуются проекты местных инициатив общей стоимостью более 17 млн рублей

В Рязанской области продолжается реализация проектов местных инициатив. В год Защитника Отечества особое внимание уделяется благоустройству мест, связанных со славными традициями и героическими подвигами наших воинов. Об этом сообщил глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

В 2025 году в Гвардейском сквере реализуется сразу три инициативных проекта. Общая стоимость работ — более 11 млн рублей. Планируется монтаж 6 информационных стендов на Аллее героев, 2 из них с led- экраном и 4 статичных.

«Вдоль ручья установим ограждение и новые пешеходные дорожки. Проводится дальнейшая санитарная прочистка территории, будут высажены новые деревья и кустарники, появится клумба. Установим лавочки и урны. Активисты попросили организовать рядом со сквером площадку для выгула собак. Рассмотрим эту инициативу на будущий год», — отметил Виталий Артёмов.

Срок окончания всех работ по благоустройству — 15 октября.

В сквере на улице Чкалова в этом году идет реализация двух проектов местных инициатив общей стоимостью 6,7 млн рублей. Ведется устройство дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки, устанавливаем новые системы освещения, лавочки и урны. Работы планируется завершить в конце августа.