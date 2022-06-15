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Четверг, 16 июня, 2022

В Гусь-Железном горели хозяйственные постройки

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В Гусь-Железном горели хозяйственные постройки

Вечером во вторник, 14 июня, в посёлке Гусь-Железном загорелись хозяйственные постройки. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23.22, хозпостройки загорелись на улице Октябрьской. В тушении пожара участвовали 7 человек, привлекались 3 единицы техники.

В 00.10 пожар удалось локализовать, в 02.20 – полностью ликвидировать. В результате происшествия одна постройка полностью уничтожена, другая – повреждена огнём.

Площадь пожара составила 38 кв. м. Никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.

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