Воскресенье, 30 июня, 2024

В Грайвороне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/vvgladkov

В городе Грайворон на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов, было сброшено взрывное устройство с беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате пострадала мирная жительница. Скорая помощь доставила её в городскую больницу № 2 города Белгорода. Женщине оказывается вся необходимая помощь.

По предварительной информации, в результате взрыва в трёх квартирах рядом стоящего многоквартирного дома выбиты окна. Один автомобиль полностью сгорел, у второго обгорела водительская сторона. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали очаги возгорания.

Кроме того, в одном из автомобилей выбито лобовое стекло, кузов получил осколочные повреждения.

Информация о последствиях уточняется.

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