В Государственном Кремлевском дворце чествовали семью священника из Ряжского района

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, на «Первом канале» покажут праздничный концерт, который пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Во время этого праздника будут чествовать многодетную семью священника Дионисия Солякова из Ряжского района.

Священник служит в Никольском храме села Новое Еголдаево. Матушка Надежда преподает в детском хоре воскресной школы. В репертуаре — богослужебные и светские благочестивые песнопения. А еще супруги занимаются фермерским хозяйством и даже ведут свой канал на YouTube «Фермерские будни священника».

В эфире «Первого канала» земляков можно будет увидеть 7 июля в 19:00. Возрастное ограничение 12+.