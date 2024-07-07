Воскресенье, 7 июля, 2024

В Государственном Кремлевском дворце чествовали семью священника из Ряжского района

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id859067738

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, на «Первом канале» покажут праздничный концерт, который пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Во время этого праздника будут чествовать многодетную семью священника Дионисия Солякова из Ряжского района.

Священник служит в Никольском храме села Новое Еголдаево. Матушка Надежда преподает в детском хоре воскресной школы. В репертуаре — богослужебные и светские благочестивые песнопения. А еще супруги занимаются фермерским хозяйством и даже ведут свой канал на YouTube «Фермерские будни священника».

В эфире «Первого канала» земляков можно будет увидеть 7 июля в 19:00. Возрастное ограничение 12+.

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