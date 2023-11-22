В госпиталях Минобороны России будут развернуты пункты для жилищного обеспечения участников СВО

В открытии пункта в военном госпитале в г. Казань принял участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Руководством Минобороны России принято решении об организации в военно-медицинских учреждениях консультационных пунктов по вопросам жилищного обеспечения находящихся на лечении военнослужащих-участников специальной военной операции. Дополнительная мера социальной поддержки позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, возникающих у наших военнослужащих еще в период их нахождения в стенах ведомственных госпиталей», — отметил Тимур Иванов.

Военнослужащим не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов, что вся работа будет осуществляться сотрудниками органов жилищного обеспечения.

«К настоящему времени данные пункты уже созданы в центральных военно-медицинских учреждениях Минобороны, и в ближайшее время аналогичные пункты начнут работу и на базе других военно-медицинских организаций. Сегодня, пилотный проект реализуется на базе военного госпиталя Минобороны России в столице Республики Татарстан в г. Казани», – добавил Тимур Иванов.

В госпитале замминистра обороны пообщался с находящимися на лечении военнослужащими и вручил им государственные награды. Также Тимур Иванов вручил сотрудникам военного госпиталя ведомственные награды.

«От имени Министра обороны РФ хочу поблагодарить вас за самоотверженность при выполнении врачебного и воинского долга. Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих!», – сказал Тимур Иванов.

▫️Особо замминистра обороны отметил весомый вклад и самое активное участие руководства региона в жизни военнослужащих. Тимур Иванов выразил отдельные слова благодарности главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову.