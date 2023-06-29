В Госдуму внесут законопроект, позволяющий конфисковать животных из-за жестокого обращения

Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов подготовил законопроект о конфискации домашних и диких животных за жестокое обращение с ними.

Как сообщает РИА Новости, исполнением пунктов законопроекта предстоит заниматься Росприроднадзору, так как, в первую очередь, инициатива должна защитить диких животных, которых граждане незаконно используют для коммерческой деятельности.

Нарушителей планируют выявлять по обращениям граждан. После изъятия животные будут переданы в реабилитационные центры, откуда по итогам лечения вернутся в естественную среду обитания или останутся на дожитие.

Отмечается, что в Госдуму законопроект будет внесен в течение 2023 года.