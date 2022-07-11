В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

«Справедливая Россия» внесёт в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию.

Также будет предложено проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова.

Сергей Миронов: «Мы вернёмся к тем инициативам, которые были отклонены. Это обязательное возвращение пенсионного возраста и индексация пенсий рабочим пенсионерам»

Глава партии ранее предлагал вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин – 60 лет.

В июле 2020 года заработали поправки в Конституции, инициированные «Справедливой Россией», по которым пенсии должны индексироваться не реже раза в год.

В феврале прошлого года комитет нижней палаты по социальной политике отклонил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.