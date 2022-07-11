В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

«Справедливая Россия» внесёт в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию.
Также будет предложено проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова.
Глава партии ранее предлагал вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин – 60 лет.
В июле 2020 года заработали поправки в Конституции, инициированные «Справедливой Россией», по которым пенсии должны индексироваться не реже раза в год.
В феврале прошлого года комитет нижней палаты по социальной политике отклонил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.